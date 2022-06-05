Bu Gidişe Kim veya Ne Zaman DUR Diyecek!

Çatalköy Taksiciler Birliği sorunları çözülmediği gerekçesiyle isyan etti.

Birlikten yapılan yazılı açıklamada Çatalköy Taksiciler Birliği olarak “20/03/2022’tarihinde yapmış olduğumuz basın bildirisinden bu yana kimse bizimle ilgilenmedi” denildi.

Açıklamada şu ifadelere yer verildi;

Sayın Ulaştırma Bakanı Erhan Arıklı’nın bir röportajda ‘‘biraz daha sabır,bu pastadaki Taksi esnafının hakkını kimseye yedirmeyiz’’dediğinden bu yana hiçbir şey değişmedi. Ulaştırma Bakanlığı Trafik Dairesi İzin Kurulu tarafından denetimlerin başlatıldı ancak bir türlü devam ettirilmedi. Halen Çatalköy bölgesinde bağlı olduğumuz Elexus Hotel Casino’nun hız kesmeden kaçak taşımacılığı sürdürdüğünü ve biz Taksi sektörünü ciddi şekilde mağdur ettiği ortadadır. Artık sabrımızın kalmadığını bir kez daha bu basın açıklamasıyla ilgililere bildiririz.