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Bu gece fena sallandık!

Bu gece fena sallandık!
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Akdeniz'de Kıbrıs Adası açıklarında 4,6 büyüklüğünde deprem meydana geldi.Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının (AFAD) internet sitesinde yer alan bilgiye göre, saat 04.40'ta Akdeniz'de, Kıbrıs Adası'nın doğusunda 4,6 büyüklüğünde deprem kaydedildi.Deniz yüzeyinin 32,99 kilometre derinliğindeki depremin merkez üssünün Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin (KKTC) Gazimağusa kentine 4,54 kilometre mesafede olduğu belirlendi.
Sosyal medya üzerinden depremin Hatay, Adana, Mersin ve Antalya'da da hissedildiği bildirildi.

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