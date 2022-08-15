Beşparmak Düşünce Grubu’nun bir üyesi olduğunu ve bir dönem aktif görev aldığını hatırlatan Şan, grup üyelerinin, ülkeyi ilgilendiren siyasi, ekonomik, sosyal, kültürel, sportif ve hayati konularda fikir ve düşünce üreten tecrübeli bireylerden oluştuğunu belirterek, ülke menfaati için bu tecrübelerden yararlanılması gerektiğinin altını çizdi.

“Bu devlet türkü söyleyerek bugünlere gelmedi. Dolayısıyla artık popülizm ve partizanlıkla bir yere gidilemeyeceğini anlamamız gerekir. Devlet, Kamu Yönetiminden, Mali Disipline ve Denetime kadar, her konuda yeni baştan yapılandırma ister” diyen Grup üyeleri, Maliye Bakanı Alişan Şan’ın memleketin yararına bu cesareti gösterebildiği, reformları hayata geçirebildiği takdirde adının tarihe yazılacağını söyledi.

Halka karşı sorumlu ve toplumun hassasiyetine önemseyen bir siyasetçi olduğuna vurgu yapan Maliye Bakanı Alişan Şan, özellikle denetim konusunda bilişim çağında olduğumuz bu dönemde teknolojiyi çok daha iyi kullanmak gerektiğini ve bunun için çalıştıklarını belirtti.



“Gümrük ve Vergi Otomasyon Sistemleri verimli ve aktif çalışmıyor. Gidelim denetleyelim. Ama bunu el gücüyle yapmamız mümkün değil. Daha vizyonist olmamız gerekir. Daha akılcı işler yapmamız, daha geniş kontrolleri ortaya koyabilmemiz, bilişim çağında olduğumuz bu dönemde teknolojiyi çok daha iyi kullanmamız gerekir. Çok uzaklara bakmamıza gerek yok Türkiye’de bunun örnekleri var” dedi.

Maliye Bakanı Şan, 2023’ün başında e-faturaya geçmemiz gerektiğini, bunun için çalıştıklarını ve önümüzde bir kaç bulunduğunu söyledi.