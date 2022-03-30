Bu akşam kesinti olacak bölgeler ve saatleri!

KIB-TEK'in açıklaması şu şekilde:

DEĞERLİ TÜKETİCİLERİMİZ



30 MART 2022 ÇARŞAMBA GÜNÜ AŞAĞIDA BELİRTİLEN BÖLGELERDE, YATIRIM EKSİKLİĞİ VE ÜRETİM YETERSİZLİĞİ NEDENİ İLE ELEKTRİK KESİNTİSİ ÖNGÖRÜLMEKTEDİR.

*** YAŞANACAK KESİNTİLER YAKLAŞIK 1.5 SAAT OLACAK ŞEKİLDE ÖNGÖRÜLMEKTEDİR. AYRICA AŞAĞIDA BELİRTİLEN BÖLGELERDE YAŞANMASI ÖNGÖRÜLEN ELEKTRİK KESİNTİLERİ, DEĞİŞEN İHTİYACA GÖRE DAHA ERKEN ENERJİLENEBİLMEKTE VEYA HİÇ KESİNTİ YAPILMAYABİLİR. ***

***BÖLGESEL OLARAK YAPILAN ÇALIŞMAYA GÖRE;

LEFKOŞA BÖLGESİ

19:00-20:30

Şht. Mustafa Ruso Caddesi Civarı, Devlet Laboratuvarı Bölgesi, Öztek Sitesi ve Civarı, Soyak Evleri, Vakıflar İş Merkezi, Oray 8 Apartmanları ve Civarı, Başbakanlık Işıkları ile Mehmet Akif Caddesi’nde Kumsal Parkı arasında kalan bölge ve civar sokaklar, Ortaköy Işıkları ile Başbakanlık Işıkları arasında kalan bölge ve Yeni Yüzyıl Anaokulu bölgesi, Haspolat Arıtma Tesisleri ve civarındaki su kuyuları, Herakles TM civarı Yeni Arıtma güneyindeki Levent ve Bayur su kuyuları ve Askeriye Çelik Takımı (NOT:anons yapılmaycak), Ercan Devlet Üretme Çiftliği Bölgesi, Sivil Havacılık Dairesi Radar Binası, Ercan Havaalanı Şantiye Bölgesi ve Kırklar’ın bir bölümü, Airkam Ltd, Hurdacılar Bölgesi ve civarındaki su kuyuları , U.K.Ü, Hala Sultan İlahiyat Koleji ve civarı, Haspolat Çemberi ile Hurdacılar Arası Bölge ve Haspolat, Dumlupınar’ın bir bölümü ve Hamitköy çemberi ile Haspolat çemberi arasında kalan bölge, Haspolat Meslek Lisesi’nden Haspolat sanayi bölgesine kadar, Haspolat Sanayi Bölgesinin tamamı, Haspolat, Haspolat Belediye Evleri. Kooperatif Gaz Çemberi civarı, Gönyeli Belediye Binası Batısı, Levent İlkokulu Bölgesi, Demir Sokak Bölgesi (Gönyeli Alt Geçit ile Üst Geçit Arasında Kalan Bölge)., Merit Otel ve Civarı, Kıbrıs Türk Futbol Federasyonu ve Civarı, Osmanpaşa Caddesi, Kumsal Parkı ile İngiliz Elçiliği arasındaki bölge ile civar sokaklar, Gürpınar, Yılmazköy