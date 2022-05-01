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Bu acıya yürek dayanmaz

Bu acıya yürek dayanmaz
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Dün akşam Büyükkonuk Anayolu üzerinde meydana gelen kazada yaşamını yitiren Zühre ARKAN'ın ardından, Kazada ağır yaralanan Meryem GÖZÜTOK (K-38) da, kaldırıldığı Gazimağusa Devlet Hastanesinde yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak yaşamını yitirmiştir.

Kazada yaralanan, Bayram GÖZÜTOK ve Sıla GÖZÜTOK bel kırığı teşhisiyle Gazimağusa Devlet Hastanesi Nöroloji servisinde, kazda hafif yaralanan Semih GÖZÜTOK ise tedbir amaçlı acil serviste müşahede altına tutuluyor. Soruşturma devam etmektedir.

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