Brent petrole akşam darbesi. Petrol borsası yerle bir oldu

Brent petrolün varili uluslararası piyasalarda dünkü kapanış fiyatına göre yüzde 5 değer kaybederek 100 doların altına geriledi.

Dün 107,24 dolara kadar yükselen Brent petrolün varil fiyatı, günü 107,1 dolar seviyesinde tamamladı.



Brent petrolün varil fiyatı bugün gün içinde 107,70 dolara kadar çıktı, ancak küresel piyasalarda yaşanan gelişmeler nedeniyle 100 doların altına indi.

RESESYON ENDİŞESİ FİYATLARDA ETKİLİ



Dünyanın en büyük ham petrol ithalatçısı olan Çin'de Covid-19 vakalarında görülen artış ve getirilen kısıtlamalar, fiyatlar üzerinde aşağı yönlü baskı oluşturuyor.



Küresel piyasalarda resesyon riski talebi düşürürken arz daralması endişeleri de fiyatlarda etkili oluyor.



Ayrıca, bugün Uluslararası Enerji Ajansı Başkanı Fatih Birol'un küresel bir enerji krizi yaşandığını belirterek, "Dünya, derinliği ve karmaşıklığı açısından bu kadar büyük bir enerji krizine hiç tanık olmamıştı" değerlendirmesinde bulunması da fiyatların aşağı yönlü seyretmesinde etkili oluyor.