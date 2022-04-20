Brent petrol fiyatlarında son durum!

Petrol fiyatları, yatırımcıların talebe ilişkin değerlendirmeleri ve ABD petrol stoklarında düşüşe işaret eden sinyallerin ardından yeniden yükselişe geçti.

ABD ham petrolü 103 dolar civarında işlem görürken, Brent petrolde de işlemler 108 dolar seviyelerinden geçti.



IMF’nin küresel büyüme tahminini aşağı çekmesinin ardından petrol fiyatlarında iki haftanın en sert düşüşü izlenmişti.

Amerikan Petrol Enstitüsü’nün verilerine göre ABD’de petrol stokları geçen hafta 4,5 milyon varil geriledi. Resmi veri bu seviyeleri teyit ederse ülkede Şubat başından bu yana en sert stok düşüşü yaşanmış olacak.

ING Groep NV. Emtia Strateji Müdürü Warren Patterson, yeni işlem günündeki toparlanmanın ABD’den gelen verilere dayandığını, bunun yanında Salı günü yaşanan aşağı yönlü hareketin de aşırı olduğunu belirtti.