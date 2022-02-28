Bomba yerine kıyafet çıktı

Son bir hafta içerisinde Lefkoşa’da 2 bomba ihbarı yapıldı.

Geçtiğimiz hafta Lefkoşa Türk Lisesi bölgesinde yapılan ihbarın ardından bugün de Lefkoşa surlarında, Cumhuriyet Meclisi ve Türkiye Cumhuriyeti Lefkoşa Büyükelçiliği yakınında bomba ihbarı yapıldı.

Lefkoşa’daki Girne Kapısı bölgesinde, surların Meclis tarafına bakan yerdeki iki bavul ile ilgili yapılan ihbarın hemen ardından polisler olay bölgesine gitti.

Kontrollü bir şekilde patlatılan bavulların içinden kıyafet çıktı, ihbarlar asılsız çıktı.