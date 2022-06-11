BM Güvenlik Konseyi kararlarını uygulatmalı!

Güney Kıbrıs’ın BM’deki Daimi Temsilcisi Büyükelçi Andreas Hacıhrisanthu, BM Güvenlik Konseyi’nin, alınan kararların görmezden gelinemeyeceği ve uygulanması gerektiği konusunda lider rol oynaması gerektiğini söyledi.

Fileleftheros gazetesinin haberine göre, 9 Haziran’da gerçekleştirilen ve BM Güvenlik Konseyi’nin 2021 raporunun görüşüldüğü BM Genel Kurulu toplantısında Güney Kıbrıs’ı temsilen konuşma yapan Hacıhrisanthu, BM Barış Gücü’nün (UNFICYP) görev süresinin uzatılmasından memnun olduğunu dile getirdi.

Habere göre Hacıhrisanthu, Kıbrıs sorununun bunca yıldır BM Güvenlik Konseyi’nin gündeminde bulunmasının, ilgili kararların uygulanmamış olmasından kaynaklandığını ve “Kıbrıs’taki işgalin sonuçlarının kalıcı hale getirilmesinin”, BM Güvenlik Konseyi’nin güvenirliğini zedeleyebileceğini belirtti.

Hacıhrisanthu, Maraş konusunun BM Güvenlik Konseyi’nin kararlarını uygulatmaktaki yeteneğiyle ilgili basit bir örnek olduğuna işaret ederek, BM Güvenlik Konseyi’nin, güçlü ülkelerin iradelerini küçük ülkelere yansıtmaması için, üye ülkeleri koruması gerektiğini ifade etti.