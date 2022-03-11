Cumhuriyetçi Türk Partisi (CTP) Milletvekili Armağan Candan, zamlar sonrası sosyal medya hesabından açıklama yaptı.

"MEMLEKET BİTTİ..."

Memleketin bittiğini, insanların da battığına işaret eden Candan, her geçen gün yeni gençlerin arkasına bakmadan kaçtığını söyledi.

"DAHA DİBİ GÖRMEDİK"

Daha dibin görülmediğinin altını çizen Candan, iktidara işaret ederek, “Birileri hala daha ne Maraş'ı, ne Ercan'ı, ne de Mağusa Limanı'nı konuşurum diyor...Doğrudan reddediyor...Açılımdan korkmayın...Bu sıkışmışlık içinde halkımızın yeni nefes borularına ihtiyacı var...Karşılıklı yarar gözetilerek bu konular ele alınabilir...Alınmalı...Yeter ki halkınızı düşünün...Dert edin...Çıkış yolu arayın...Kıbrıs Türk halkı bunları daha önce yaptı, yine yapabiliriz...” ifadelerini kullandı.