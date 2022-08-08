Bir haftada 12 yangın çıktı

İtfaiye Genel Müdürlüğü’nden yapılan açıklamada 1-7 Ağustos tarihlerini kapsayan süre içerisinde meydana gelen yangınların muhtemel sebepleri şöyle:

“Söndürülmeden atılan sigara izmaritleri, araçların elektrik aksamlarında meydana gelen kısa devreler, gaz kaçağının alevlenmesi, araç içerisinde bırakılan taşınabilir şarj cihazının aşırı ısınarak patlaması, çöplerin üzerine atılan sprey kutularının içindeki gazın genleşip alevlenmesi, faal durumdaki kurutma makinesinde meydana gelen kısa devre ve elektrik tellerinin birbirine çarparak çıkan kıvılcımların kuru otları tutuşturması.”

Hususi servis olayları ise şöyle; “ Trafik kazası sonucu araçta sıkışan şahısların kurtarılması ve yola dökülen yağlar ile plastik hammaddenin temizlenmesi, İtfaiye personeli tarafından yangın eğitimleri verilmesi, yangına karşı tedbir alma, araçlarda mahsur kalan ve kuyuya düşen kedilerin kurtarılması, kirli su borusu içerisinde mahsur kalan yavru köpeklerin kurtarılması, araç içerisinde kilitli kalan çocuğun kurtarılması ve hayatını kaybeden şahısların adli soruşturma amaçlı devlet hastanesi morguna sevk edilmesi olarak yer almıştır.”