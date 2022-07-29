Bir günde 3 kayıp şahıs!

Polisten yapılan açıklama şu şekilde:

1. 28.07. 2022 tarihinde polise verilen bilgide; Lefkoşa’da sakin Enes UÇAR(E-21)’ın 26.07.2022 tarihinde, saat 23:30 sıralarında kalmakta olduğu ikametgahından ayrıldığı ve halen geri dönmediği bildirilmiştir. Bahse konu şahıs aranmakta olup, soruşturma devam etmektedir.

2. 28.07.2022 tarihinde polise verilen bilgide; Rıdvan HARBİ(E-31)’nin, 27.07.2022 tarihinde Alayköy’de çalışmakta olduğu işyerinden ayrıldığı ve halen geri dönmediğini bildirmiştir. Bahse konu şahıs aranmakta olup, soruşturma devam etmektedir.

3. 28.07.2022 tarihinde polise verilen bilgide; Gazimağusa’da sakin Mehmet Ali BOZTAŞ (E-21)’ın 23.07.2022 tarihinde kalmakta olduğu ikametgahından ayrıldığı ve halen geri dönmediği bildirilmiştir. Bahse konu şahıs aranmakta olup, soruşturma devam etmektedir.