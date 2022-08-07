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Binlerce çalışan bu haberi bekliyordu!

Binlerce çalışan bu haberi bekliyordu!
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Başbakan Ünal Üstel, Güzelyurt’ta vatandaşlarla bir araya geldi.
Yapılan çalışmalarla ilgili bileği veren Üstel, asgari ücrette vergi dilimlerinin iç içe geçmesi nedeniyle bir vergi ortaya çıktığını belirterek, “Bu konuda tavrım net. Asgari ücretten vergi alınmayacak. Bunun için de maliye bakanı arkadaşımız başta olmak üzere, görevli arkadaşlarıma talimat verdim. Kısa sürede bu çalışma tamamlanacak ve asgari ücretten vergi alınmayacak” ifadesini kullandı.

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Üstel'den bakanlara ve bürokratlara gözdağı!
Üstel'den bakanlara ve bürokratlara gözdağı!
  1. KKTC

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