Bilim insanlarından uzaylı uyarısı.

Uzaylılar var mı yok mu tartışmaları devam ederken, gündeme bomba gibi düşecek bir iddia geldi. Bilim insanları, Amerikan Ulusal Havacılık ve Uzay Dairesi'nin (NASA) Dünya'nın yerini uzaya sinyal olarak gönderme planının bir uzaylı istilasına yol açabileceği konusunda uyarıda bulundu. Oxford'un İnsanlığın Geleceği Enstitüsü'nde (FHI) kıdemli araştırma görevlisi Anders Sandberg, bu tür bilgileri paylaşmanın dikkate alınması gereken bir risk oluşturduğunu söyledi..
Dünyanın en önemli eğitim ve araştırma kurumlarından Oxford Üniversitesi'nden bilim insanları, teknolojik gelişmelerin uzaylıların dikkatini çekebileceği konusunda uyarıda bulundu.Yapılan açıklamada bilim insanları, NASA'nın Dünya'nın konumunu uzaya ışınlama planının bir uzaylı saldırısına neden olabileceği konusunda uyardı..