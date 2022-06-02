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Bıkıp usanmadan çalışıyoruz!

Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı himayesinde 1 Haziran Dünya Çocuk Günü dolayısıyla Kumsal Parkı’nda, “Oyunlarım Neşeli Hayallerim Renkli” sloganıyla düzenlenen çocuk şenliğine katıldı.

Bıkıp usanmadan çalışıyoruz!
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Cumhurbaşkanlığından verilen bilgiye göre, şenlikteki konuşmasına, etkinliğin düzenlendiği Kumsal Parkı bölgesinin kendi çocukluğunun geçtiği yer olduğunu anlatarak başlayan Cumhurbaşkanı Tatar; “Biz çocukluğumuzu güzel yaşayamadık, güven içinde değildik. Korku yaşıyorduk” dedi.

Önemli olanın vatan sevgisi ve güvenli bir yaşam olduğuna işaret eden Cumhurbaşkanı Tatar, devlete sahip çıkmanın önemine vurgu yaparak hedeflerinin, çocukları mutlu ve güvenli bir geleceğe taşımak olduğunu kaydetti.

Bıkıp usanmadan bu bilinçle çalıştıklarını dile getiren Cumhurbaşkanı Tatar, her şeyin çocuklar için olduğunu ifade etti; etkinliğin hazırlanmasında emeği geçenlere teşekkür ederek bütün çocukların 1 Haziran Dünya Çocuk Günü’nü kutladı.

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