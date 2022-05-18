“Bıçak kemiği çoktan geçti”

Hayvancıların aylardan beridir aynı sıkıntıları yaşadığını anlatan Naimoğulları, “Sıkıntılı dönmeden geçiyoruz. Artık ilaç içmeden uyuyamıyorum. Yaşadığımız stresler bitmek bilmiyor. Sabah olunca telefonlarım çalmaya başlıyor. Hayvancı ‘bittik’ diye konuşmaya başlayınca güne güzel uyanamıyoruz” şeklinde konuşarak ne yapacaklarını çok iyi bildiklerini söyledi. Siyasilere akıl vermekten sıkıldıklarını ifade eden Naimoğulları, “Köylerdeki üreticimiz, çiftçimiz siyasilerden çok daha akıllıdır” dedi.

“Eylem yapmak halkın en demokratik hakkıdır”

En son yaptıkları eylem hakkında açıklama yapan Naimoğulları, “Siyasiler tarafından eleştirilmek bizler için çok önemli değil. Bizler kendi ekmeğimizin derdindeyiz. Bugün ülkenin en üst makamı Cumhurbaşkanlığı’dır ve ülkedeki hükümetten cumhurbaşkanlığı sorumluysa ülkedeki sorunlar için çaba sarf etmiyorsa kendisini düşünüyor demektir. Fransa’da üreticiler sıvı gübre dökerek eylem yaptılar. Eylem yapmak halkın en demokratik hakkıdır” şeklinde konuştu ve en son yaptıkları eylemin tepki eylemi olduğunu kaydetti.



“Günübirlik kararlarla bizi kandırmaya çalışıyorlar”

Naimoğulları, “Biz her gün kötü kokan gübrelerin içerisindeyiz ve hiçbir zaman gübre kokusundan rahatsız olmuyoruz. Çünkü bu bizim ekmeğimiz. Bu işi yaparak ekmek kazanıyoruz. Her gün içinde oluğumuz gübreden rahatsız olmuyorsak, tepki eylemini yaptığımız gün kuru gübreden rahatsız olmuşlarsa demek ki bunların düşünce tarzı farklıdır” diyerek 23 Mayıs Pazartesi günü eylemlerinin dozunu arttıracaklarını kaydetti. Günübirlik alınan kararların sürdürebilir olmayacağından söz eden Naimoğulları, “Günübirlik kararlar alarak bizleri kandırmaya çalışıyorsunuz. Eylemden sonra arpaya %80 civarında zam yaparak çiftçiyi yine zor duruma soktular. Süte de %20 zam yapıldı” şeklinde konuşarak zamlar yüzünden hayvancının zor durumda olduğuna dikkat çekti.

“Her gün çember daralıyor”

Üretici ile hayvancının karşı karşıya kaldığına işaret eden Naimoğulları, “Her gün çember daralıyor. Bizlere ‘hayatta kalan kalacak’ politikası ile yaklaşıyorlar. Bu politika ile sadece parası olanlar ayakta kalabilir. Bugün memleketin karnını doyuran hayvancılık sektörüdür. Bizler 23 Mayıs günü gerçekleştireceğimiz eylem konusunda ciddi anlamda kararlıyız. Bu saatten sonra da düğmeye bastık” ifadelerini kullanarak arpaya yapılan zamdan sonra küçükbaş hayvancı elindeki hayvanlarını satılığa çıkardığını belirtti.

Naimoğulları, “Yılda 2 milyon TL Tarım Sigortası adı altında bizim üzerimizden kesinti yapılıyor. Bunun yanında 4 milyon TL stopaj kesintisi yapılıyor. Sizin borçlarınızı hayvancı ödüyor. Onlar koltukta oturmaktan başka bir şey yapmıyor” dedi.

“Bıçak kemiği çoktan geçti”

Siyasilerin kendileri hakkında güzel sözlere karşı inançlarının kalmadığından söz eden Naimoğulları, “Bıçak kemiği çoktan geçti. Hayvancıların elinden ekmeğini alırlarsa gözlerinin kararması çok normaldir. Biz yılarca bu eylemleri yaparak polisle karşı karşıya kaldık. İnsanlar evine ekmek götüremezse, çocuğuna bakamazsa, borç batağına girerse bu insanlara ne gibi bir yaptırım yaptırabilirsiniz? Polisle karşı karşıya kalmak istemezdik” ifadelerini kullanarak artık korkularının kalmadığına dikkat çekti. Devletin şu anda sektörlere tek bir kuruş dahi destek vermediğini anlatan Naimoğulları, “Şu anda serbest piyasanın içerisindeyiz. Bu çark artık dönmüyor” dedi.

Naimoğulları, “23 Mayıs günü eyleme gittiğimizde hükümetin de değişeceğini düşünüyorum. Bizler hükümetin düşmesini değil, hükümetin istikrarlı olmasını istiyoruz. Eyleme bütün üretim sektörleri de katılım sağlayacak” ifadelerini kullandı.

Üretimin sürdürülebilir olması için devlet politikasının olması gerektiğini belirten Naimoğulları, “Tarım Politikası sadece partinin manifestosunda yer almayacak, daha sonrasında ‘maliye yok, devlet battı’ demeyeceksiniz. Tarım Politikasını devlet politikası yapılması gerekiyor” dedi.

“Oğuz’un elini masaya vuracak kabiliyeti yok”

Tarım Bakanı Dursun Oğuz’un tarımdan anladığını söyleyen Naimoğulları, “Tarım Bakanı Dursun Oğuz köylü çocuğu olduğu için tarımdan anlamaz diyemeyiz. Tarımdan anlıyorsa bizim çektiğimiz sıkıntıları anlayıp, anlatması gerekiyor. Sayın Dursun Oğuz’un elini masaya vuracak kabiliyeti yok. Koltuk korkusu olmadan elini masaya vurup; hayvancının ve insanların geleceği için mücadele edecek” diyerek Tarım Bakanı Dursun Oğuz’un hayvancının yanında olmasını istediklerini kaydetti.