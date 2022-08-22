Kıbrıs Türk Hemşireler ve Ebeler Sendikası (KTHES) Başkanı ibrahim Özgöçmen Girne Akçiçek Hastanesi’nde bir kadının şiddete uğradığını duyurmuştu. Özgöçmen, hastane güvenliğinin yeterli olmamasından dolayı saldırganın sorun çıkarmasını engellemek için sağlık çalışanlarının müdahele ettiğini duyurmuştu.

Girne Akçiçek Hastanesi Başhekimi Beyhan Berova dün yaşanan darp olayı ile ilgili Kıbrıs Postası’na açıklamalarda bulundu.

"GÜVENLİK GÖREVLİLERİ POLİSLER KADAR ETKİLİ DEĞİL"

Beyhan Berova, hastanenin içinde sabah sekiz-sekiz buçuk civarından akşam dokuza kadar sadece güvenlik personeli olduğundan ve güvenliklerin de yetkilerinin polis kadar etkili olmadığından bahsetti.

Berova, güvenlik görevlerinin bu gibi durumlarda yetkisiz kaldığını ve sağlık çalışanlarının canlarının tehlikeye girebileceğini ifade etti.

"7/24 POLİS DESTEĞİ İSTİYORUZ"

Sağlık Bakanı İzlem Gürçağ Altuğra ve Girne Polis Müdürlüğü ile irtibata geçtiklerini ifade eden Berova, "7/24 polis desteği istiyoruz" dedi.

Dün meydana gelen darp olayının fiziksel olduğuna değinen Berova, “Yarın, öbür gün olaya silah veya bıçakta karışabilir. En büyük korkumuz bu, darp olaylarına karşı çok korumasızız” dedi.

Kıbrıs Postası