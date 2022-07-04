Benzindeki indirim oranına tepki yağdı!

Akaryakıt fiyatlarında indirim yapıldı. İndirim oranına vatandaş sosyal medyadan sert tepki gösterdi. 5 TL zam yapıldığı sırada brent petrol 125 Dolar, dolar kuru ise 17,10 TL idi. Bugün ise Dolar 16,70 TL, 111 Dolara kadar geriledi.

Hem dolar kurunda hem de brent petrolde yaşanan düşüşe rağmen hükümetin 1,20 kuruş indirim yapması soru işaretlerini beraberinde getirdi.

Haberal Kıbrıslı Gazetesi’ne ulaşan vatandaşlar, “hükümet bütçeye ve iki tedarikçi firmaya kaynak aktarmak için mi yeterli indirimi yapmıyor? Kepçeyle alıyorlar kaşıklar veriyorlar” ifadelerini kullandı.

HÜKÜMETTEN 1,20 KURUŞLUK İNDİRİM

Resmi Gazete’de yayımlanan emirnameye göre, 95 oktan kurşunuz benzinin litresi 26 TL’den 24.86 TL’ye, 98 oktan kurşunsuz benzinin litresi 26.28 TL’den 25.14 TL’ye, Euro Dizelin litresi 27 TL’den 25.73 TL’ye, gazyağının litresi 25,50 TL’den 24.45 TL’ye düşürüldü.

8 HAZİRAN AÇIKLANAN ZAMLI FİYATLAR

Bakanlar Kurulu tarafından akaryakıt fiyatlarına zam yapılmış fiyatlar şöyle sıralanmıştı;

• Kurşunsuz 95 oktan: 26 TL

• Kurşunsuz 98 oktan: 26,28 TL

• Euro Diesel: 27 TL

• Gazyağı: 25,50 TL

O dönemde 124,40 dolara kadar yükselen Brent petrolün varil fiyatı, günü 123,58 dolar seviyesinde tamamlamıştı. Dolar ise 17,10 TL bandında seyrediyordu.