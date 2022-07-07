Belgeler Sayıştay'a gönderiliyor

Başbakan Ünal Üstel, son dönemlerde ülkede yaşanan elektrik krizinin bir daha yaşanmaması için hükümet olarak gerekli çalışmalar yapma konusunda kararlı olduklarını ifade etti.

Başbakan Üstel, yaşanan krizin ile ilgili sorumluların hakkında gerekli araştırma ve soruşturma yapılacağını açıkladı. Konu ile ilgili hiç kimsenin bu kriz döneminde kendisine siyaseten pay çıkarmaya kalkmamasını söyleyen Üstel, “Başbakan olarak ben göreve geldiğimde bu büyük krizi masamda buldum. KIB-TEK yılların birikimi sonucu zaten ciddi sorunlarla boğuşan bir kurum durumundayken, buna yakıt tedarikindeki sorunlar da eklenmişti. Başbakan olarak KIB-TEK’in tüm kurumları ile birlikte yeniden ele alınarak ayağa kaldırılması için gerekli çalışmaları hemen başlattım. Yaşanan sorunların yeniden yaşanmaması için bu konuların bizzat takipçisi olacağım” dedi.

Yakıt tedarikinde yaşanan sorunlar sonrasında ortaya çıkan krizin büyük olduğunu söyleyen Üstel, konunun önlerine geldiği zaman kurumda üretimi devam ettirecek yakıt olmadığını kaydetti. Üstel, “Acilen yakıt alınmalı ve üretimin devamlılığı sağlanmalıydı. Bilinmelidir ki, son anda ve hızlı bir şekilde yakıt talep ederseniz elbette ki bulunacak yakıt ihale fiyatlarının üzerinde olur. Bu konuda Maliye Bakanımız Sayın Sunat Atun’a ve onun oluşturduğu KIB-TEK yönetimine güvendim. Sorunun, halkımız daha çok sıkıntı çekmeden çözüme kavuşturulması için hızlı adımlar atılması gerekiyordu. Ama tabii ki sorunu ortadan kaldıracak hızlı adımlar atarken, KIB-TEK’in neden böyle bir çaresiz duruma düşürüldüğü konusu Başbakan olarak benim öncelikli konum haline geldi” ifadelerine yer verdi.

Üstel açıklamasının devamı şu şekilde:

“Üstel, Başbakanlık Denetleme Kurulu’na iki yönlü araştırma yapması için görev verdiğini vurgulayarak, “Kurul, KIB-TEK’in hem neden yakıt krizi yaşayacak kadar kötü bir noktaya geldiğini, hem de ortaya çıkan kriz sırasında yapılan yakıt alımında fiyatlarda bir suistimal ya da ihmal olup olmadığını araştıracak” dedi.

“HER TÜRLÜ BİLGİ VE BELGENİN SAYIŞTAY BAŞKANLIĞI’NA İLETİLMESİNİN BİZZAT TAKİPÇİSİ OLACAĞIM.”

Üstel, Sayıştay Başkanlığı’nın bu konuda denetçi görevlendirdiğini büyük bir memnuniyetle öğrendiğini söyleyerek, her türlü bilgi ve belgenin Sayıştay Başkanlığı’na iletilmesinin bizzat takipçisi olacağını söyledi. Üstel, konu ile ilgili, Maliye Teftiş Kurulu’nun da yaşanan süreçle ilgili araştırma yapmasını isteyeceğinden de bahsetti.