"Belediyelerin Birleştirilmesine İlişkin (Özel) Yasa Tasarısı" kabul edildi

Bugün olağanüstü toplanan Meclis Genel Kurulu tamamlandı.

Meclis’in gündeminde bulunan "Belediyelerin Birleştirilmesine İlişkin (Özel) Yasa Tasarısı" madde madde görüşüldü.

GÖNYELİ BELEDİYESİ'NİN ADI DEĞİŞİYOR...

İçişleri Bakanı Ziya Öztürkler, "Belediyelerin Birleştirilmesine İlişkin (Özel) Yasa Tasarısı"nın 6’ncı maddesinde değişiklik yapılması için öneri sundu.

UBP Milletvekili Sadık Gardiyanoğlu da 6'ncı maddeye yönelik bir öneri sunarak, Gönyeli Belediyesi'nin adının 'Alayköy-Gönyeli Belediyesi' olmasını önerdi. UBP Milletvekili ve Genel Sekreteri Oğuzhan Hasipoğlu ise tasarının 7’nci ve 8'nci maddesine yönelik değişiklik önerisi sundu.

Öztürkler, tasarının 9'ncu maddesinde ve geçici birinci maddede değişiklik yapılmasını önerdi. Öneriler, oy çokluğu ile kabul edildi.

TASARI OY ÇOKLUĞU İLE KABUL EDİLDİ

"Belediyelerin Birleştirilmesine İlişkin (Özel) Yasa Tasarısı" oy çokluğu ile kabul edildi.

Divan katibi seçimi ise bir sonraki birleşime ertelendi.