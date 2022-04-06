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Belediyeler Reformu’nun görüşüleceği Komite Toplanamadı

Belediyeler Reformu’nun görüşüleceği Komite Toplanamadı
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Tartışmalarla anılan “Belediyeler Reformu”nu görüşen Meclis İdari, Kamu ve Sağlık İşleri Komitesi, UBP’li üyelerin toplantıya katılmaması nedeniyle çalışamıyor.

Cumhuriyetçi Türk Partisi (CTP) Milletvekili Asım Akansoy, söz konusu Komite toplantısının saat 10.00’da başlaması gerekirken, UBP’li üyelerin katılmaması nedeniyle çalışamadıklarını bildirdi.

Kişisel sosyal medya hesabı üzerinden Komite’deki son durumun fotoğrafını da paylaşan Akansoy, belediye emekçilerinin sokakta eylem yaptığını, Komite üyeleri, sendikacılar, belediye başkanları, milletvekilleri ve üst düzey kamu görevlilerinin ise Meclis salonunda beklediğini ifade etti.

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