Belediyeler Meclisi ablukaya aldı

Hükümetin 'Yerel Yönetim Reformu' iddiası ile hazırladığı yasa tasarılarına tepki büyüdü, belediye çalışanları Meclis önüne yürüdü. Cumhuriyetçi Türk Partisi de "Anayasayı Deldirtmeyiz Kaosa İzin Vermeyiz" diyerek, Anayasa'ya sahip çıkmak ve kaosa dur demek için eylem yapıyor.

Başbakan Faiz Sucoğlu'nun dün Meclis'te "Anayasa'yı oy çokluğu ile ihlal ediyoruz" sözleri sonrasında tansiyon yükseldi.

UBP-DP-YDP Hükümeti oy çokluğu ile yerel seçimlerin 27 Kasım'a ertelenmesi için ivedilik kararı aldı.

Özellikle kapatılması ön görülen yerel yönetimlerden çalışanlar yanısıra belediye başkanları da eylem katılıyor.

Kuğulu parkta toplanan Cumhuriyetçi Türk Partisi de belediyelerin kortejine katıldı.

Gönyeli Belediye Başkanı Ahmet Yalçın Benli, Değirmenlik Belediye Başkanı Ali Karavezirler, Dikmen Belediye Başkanı Yüksel Çelebi, Esentepe Belediye Başkanı Cemal Erdoğan, Yeniboğaziçi Belediye Başkanı Mustafa Zurnacılar, Mehmetçik Belediye Başkanı Cemil Sarıçizmeli, Geçitkale Belediye Başkanı Hasan Öztaş eyleme katıldı.

CTP Genel Başkanı Tufan Erhürman'ın yanı sıra CTP milletvekillerinden Doğuş Derya, Ceyhun Birinci ve Fikri Toros, Ongun Talat, Fide Kürşat, Biray Hamzaoğulları da eyleme destek veriyor.

Yeniboğaziçi Belediye Başkanı Mustafa Zurnacılar:

"Ekmek kapınızı kapattırmayız"

"Bugün reformla yapılmak isteneni anlamak mümkün değil. Bugün eylemde olan belediyeler ülkenin en iyi belediyeleridir. Mevcut belediyeleri nasıl kurtaracağız yerine nasıl kapatacağız hesapları yapılıyor. Bugün eylemde olmak yerine halkımıza hizmet veriyor olmamız gerekirdi. Bu gerçekten çok yanlış. Bugün Yeniboğaziçi büyüyen yatırım alan önemli bir bölgedir. Uluslararası ortamda tanınmaktadır. Belediyeleri kapattırırsak mücadele sonra erecek. Ekmek kapınızı kapattırmayız."

Dikmen Belediye Başkanı Yüksel Çelebi:

"Bunu bize yapanlardan hesabını soracağız""

Belediyeler olarak böyle 'uyduruk' bir reforma, böyle gelişigüzel yasalara bu ülkenin ihtiyacı yoktur. Bu yasa derhal geri çekilmeli ve ortak bir akılla hazırlanan ayakları yere basan bir reform istiyoruz. Buna tüm paydaşlar olarak katkı koymaya hazırız. Halkımıza hizmet boynumuzun borcudur. Bunu bize yapanlardan hesabını soracağız."