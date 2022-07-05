Belediyeler Birliği’nde güçlü bir yönetim oluşturmak şart!

13 belediye başkanı, belediye reformları konusunda belediyelerin birlik ve bütünlüğünün şart olduğuna işaret eden “Kıbrıs Türk Belediyeler Birliği’nde, geniş katılımlı ve güçlü bir yönetim oluşturmak" gerektiğini belirtti.

13 belediye başkanı, “Yerel Yönetimlerde Yıkıma Hayır” başlığı altında düzenlediği basın toplantısında “Belediye bütçelerindeki yıkımın nedenlerini” içeren rapor açıklandı.ve Gönyeli Belediye Başkanı Ahmet Benli ortak açıklamayı okudu.

Ortak açıklamaya, Gönyeli Belediye Başkanı ​​Ahmet Y. Benli, Akdoğan Belediye Başkanı Ahmet Latif, Değirmenlik Belediye Başkanı Ali Karavezirler, İnönü Belediye Başkanı Ali Öncü, Lefke Belediye Başkanı Aziz Kaya, Esentepe Belediye Başkanı Cemal Erdoğan, Mehmetçik Belediye Başkanı Cemil Sarıçizmeli, Akıncılar Belediye Başkanı Hasan Barbaros, Geçitkale Belediye Başkanı Hasan Öztaş, Alayköy Belediye Başkanı Hulisi Manisoy, Lefkoşa Belediye Başkanı Mehmet Harmancı, Dipkarpaz Belediye Başkanı Suphi Coşkun, Dikmen Belediye Başkanı Yüksel Çelebi imza attı.

-Benli

Ahmet Benli açıklamasında, devlet katkısından oluşan kayıpların yüzde 36,7 olduğuna işaret ederek, merkezi yönetime eleştirilerde bulunup. “Belediyelerin gelirini, çalışanın maaşını, yurttaşın hizmet hakkını çalmayınız” dedi,

Benli, “51/95 Belediyeler Yasası güncellenmediği için belediyeler mağdurdur” ifadelerini kullanarak, bundan dolayı yerel gelirlerin de hayat pahalılığı oranında güncellenemediğini kaydetti.

Belediyelere ait devlet katkısı farkı, trafik cezası, mal devir harcı, devlet kurumlarına ait su geliri ve devlet kurumları çalışanları meslek vergisi gibi gelirlerin de Maliye Bakanlığı'nda tutulduğunu ifade eden Benli, ekonomik kriz, pandemi ve TL’nin değersizleşmesi nedeniyle yerel yönetimlerin ciddi kayıpları olduğuna işaret etti.

Benli, belediyeler reformunun da özünü oluşturan bu unsurların göz ardı edildiğini ifade ederek, “Yerel yönetimlerde yıkım sürecinin asıl sebebi de merkezi yönetimin uyguladığı haksız, orantısız ve adaletsiz maliye politikalarıdır. Belediyelerimiz imtiyaz talep etmiyor, hakkını istiyor. ‘Batak Belediye’ yoktur.." ifadelerini kullandı.

Belediyelerden örnekler vererek, detaylı gelir değerlendirmesi yapan Benli, merkezi hükümete "belediyelerin gelirlerini vermediği” ve "bütçelerinde kayıplara uğrattığı" eleştirilerinde bulunarak, bunu “hırsızlık” olarak niteledi.

Ahmet Benli, belediyelerin hakkını aramaya devam edeceklerini, devlet katkıları konusunu yargıya taşıyabileceklerini ama yasayı da netleştirmek gerektiğini kaydetti.

Benli, kapkara, karamsar tabloya rağmen belediyelerin yatırımlarına devam ettiğini de ifade ederek, yerel yönetimlerin bölgeler için önemine vurgu yaptı ve belediye sayısının net olmadığını söyledi.

-Reform konusu ve Belediyeler BirliğiAhmet Benli, Anayasa’da temel koşulun “özerklik” olduğunu ifade ederek, reformun da ana temasının bu olması gerektiğini söyledi. Kıbrıs Türk Belediyeler Birliği'nin tarihsel görevini yerine getirmesi ve güçlü bir yönetim oluşturmasının şart olduğu vurgulanan ortak basın açıklamasında ise şunlar kaydedildi:

“Kıbrıs Türk yerel yönetim örgütlenmesi gerek Belediyeler Reformu gerekse hizmet ve mali yeterlilik anlamında tarihi bir dönemden geçmektedir. Kıbrıs Türk Belediyeler Birliği, bu süreçte bütünü temsil etmeyen yapısı ile işlevsiz durumdadır. Kıbrıs Türk Belediyeler Birliği’nde güçlü bir yönetim oluşturmak her belediye başkanının tarihsel sorumluluğudur. Güçlü ve bütünü temsil eden bir yönetim için kaybedecek tek bir günümüz yoktur. Kıbrıs Türk Belediyeler Birliği, 20 Haziran Pazartesi günü için 74’üncü Genel Yönetim Kurulu toplantısı çağrısı yapmıştır. Genel Kurul gündemine yetkili kurulların seçimi maddesi de dahil edilmelidir. Bu genel kuruldan yeni ve güçlü bir yönetim çıkmalıdır. Yeni ve güçlü bir yönetim ancak tüm renklerin, görüşlerin, fikirlerin temsiliyeti ile mümkündür. Kıbrıs Türk Belediyeler Birliği’nin meşru olmayan mevcut yönetimi, belediyelerin birlik ve bütünlüğü ile yenilenmeli, bu tarihi süreçteki etkin yerini almalıdır. Kıbrıs Türk Belediyeler Birliği’nin birliğini ve bütünlüğünü tesis etmek zorundayız, çünkü şu anki pozisyondan en fazla zarar gören belediyeler ve belediye başkanlardır. Bu yapının faturası hizmet hakkı gerileyen yurttaşa, maaş tehlikesi yaşayan çalışana çıkmaktadır. Belediyelerin her gün haklarının çalındığı ve geleceğinin yeniden kurgulanmak istendiği bir ortamda belediye başkanları bu tarihsel görevi için sorumluluk üstlenmelidir. Yerel yönetimlerde çalışan binlerce emekçinin geleceği risk altındadır. Buna izin vermemeliyiz. Yurttaşın hizmet hakkını korumalıyız. Bunun için mutlaka birlik olmalıyız. En geniş birliktelik ve en güçlü yönetim temsiliyetini başaracak kabiliyetimiz vardır. Bu birliktelik ve deneyim geçmişte başarılmıştır. Kıbrıs Türk Belediyeler Birliği’ni geniş katılımlı ve güçlü bir yönetim oluşturmak gayesiyle tarihi sorumluluğunu üstlenmeye davet ediyoruz.”

-Harmancı

Basın toplantısında söz alan LTB Başkanı Mehmet Harmancı, merkezi yönetimin, yerel yönetimlerin cebinden “çalarak” teşvikler verdiğini söyledi. Harmancı, bazı alanlarda emlak vergisi alamadıklarını, bazı gelirlerin de belediyeye aktarılmadığını ifade ederek, eleştirilerde bulundu ve yasalardaki anomalilerin düzeltilmesi gerektiğini belirtti.

Harmancı, bu toplantıyı “Yerelin yeniden bir araya gelmesi” bakımından önemli bir toplantı olarak niteledi, diğer katılmayan belediyelerin de aynı sorunları yaşadığını bildiğini söyledi.

-Diğer konuşmalar

Dikmen Belediye Başkanı Yüksel Çelebi de, belediyesinin ciddi bir disiplinle halkın tüm beklenti ve ihtiyacını karşıladığını ifade ederek, yapılması gerekenin, belediyelerin haklarının kesmeden verilmesi olduğunu kaydetti. Bölgeye tek yatırımı yerel yönetimlerin yaptığını ve merkezin kırsaldan çekildiğini söyleyen Çelebi, “Belediyeler olmasa, vay halkımızın haline” dedi.

Lefke Belediye Başkanı Aziz Kaya da, belediyenin bütçesinde yaşanabilecek sıkıntılara işaret etti.

Mehmetçik Belediye Başkanı Cemil Sarıçizmeli de, belediyesinin mali durumunu paylaştı. Sarıçizmeli, belediyelerin batmadığını, devlet eliyle batırılmaya çalışıldığını söyledi.

Geçitkale Belediye Başkanı Hasan Öztaş da, ilk defa bu kadar zora düşen belediyelerin devlet eliyle batırılmaya çalışıldığını savundu. Öztaş, devletin kırsalda olmadığını, bunu en iyi şekilde pandemi döneminde gördüklerini işaret etti. Öztaş, elektrikte konusunda olduğu gibi amacın belediyeleri kapatma olduğunu ifade ederek, buna “dur” deme zamanı geldiğini kaydetti.

Dipkarpaz Belediye Başkanı Suphi Coşkun da, kendisini “o uzaktaki köyün belediye başkanı” olarak niteleyerek başladığı konuşmasında, ülkede adaletin kaybedilmemesi gerektiğini söyledi. Coşkun, adaletin bugün seçim yapılması ve burada yeni belediye başkanının konuşması olduğunu söyledi. Coşkun, hükümeti de muhalefeti de eleştirdi.

Esentepe Belediye Başkanı Cemal Erdoğan da, hükümete devlet katkısı konusunda eleştirilerde bulundu.