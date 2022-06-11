Belediyeler Birliği, yerel yönetimler konferansına katıldı!

Kıbrıs Türk Belediyeler Birliği’nden bir heyet Türk Dünyası Belediyeler Birliği (TDBB) 6’ncı Genel Kurulu ile Uluslararası Yerel Yönetimler Konferansı’na katıldı.

Belediyeler Birliğinden verilen bilgiye göre, heyet ilk olarak İstanbul’da gerçekleştirilen TDBB 6’ncı Genel Kurulu’na katıldı, ardından Uluslararası Yerel Yönetimler Konferansı için Bursa’ya geçti.

Kıbrıs Türk Belediyeler Birliği ve Güzelyurt Belediye Başkanı Mahmut Özçınar başkanlığındaki heyette, Alsancak Belediye Başkanı Fırat Ataser, İnönü Belediye Başkanı Ali Öncü, Vadili Belediye Başkanı Mehmet Adahan, Paşaköy Belediye Başkanı Habil Tülücü, Akıncılar Belediye Başkanı Hasan Barbaros, Lapta Belediye Başkanı Mustafa Aktuğ, Tatlısu Belediye Başkanı Hayri Orçan, Alsancak Belediyesi Eski Başkanı Yücel Atakara Belediyeler Birliği İdare Amiri Muammer Güneş ile İdari Memur Nazan Özlatif yer aldı.

TDBB 6’ncı Olağan Genel Kurul toplantısı, Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın katılımıyla, dün İstanbul’da Haliç Kongre Merkezi’nde gerçekleştirildi. Başkanlığa Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay yeniden seçildi.

Genel Kurul Toplantısında, Kıbrıs Türk Belediyeler Birliği ve Güzelyurt Belediye Başkanı Mahmut Özçınar da yeniden TDBB Yönetim Kurulu Üyeliği’ne seçildi.

Heyet, TDBB 6'ncı Genel Kurulu’nun ardından ise Uluslararası Yerel Yönetimler Konferansı için Bursa’ya geçti. Heyette yer alan Tatlısu Belediye Başkanı Hayri Orçan burada, “Afrika, KKTC ve Orta Doğu Ülkelerinde Yerel Yönetimlerin Gelişimi” başlığı altında gerçekleştirilecek seminerde konuşma yapacak.