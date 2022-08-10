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Beklenen ödeme hesaplara yattı

Beklenen ödeme hesaplara yattı
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Büyükbaş hayvan düşük zararı olan toplam 111 üreticiye 193,320.00 TL. tazminat ödendi.

Konuyla ilgili yapılan açıklama şöyle:

Genel Tarım Sigortası Fonu “Hayvancılık Zorunlu Sigorta Tüzüğü” gereğince Haziran 2022 ayına ait Büyükbaş hayvan düşük zararı olan toplam 111 üreticiye 193,320.00 TL. tazminat ödenmiştir.
Banka hesap numarası veren üreticilerin tazminatları hesaplarına yatırmış olup hesap numarası vermeyen üreticiler ise tazminat çeklerini kimlik kartlarını ibraz etmeleri koşulu ile Genel Tarım Sigortası Fonu’ ndan alabileceklerdir.
 

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