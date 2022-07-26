banner38

Beklenen ödeme gerçekleşiyor!

Toprak Ürünleri Kurumu, 13/06/2022 – 17/06/2022 döneminde alımını yaptığı 2022 ürünü zahirenin üretici ödemeleri 29 temmuz 2022 tarihinde gerçekleştiriyor.

Beklenen ödeme gerçekleşiyor!
banner37
banner23

Toprak Ürünleri Kurumu'ndan konuyla ilgili yapılan açıklama şöyle:

Tarım ve Doğal Kaynaklar Bakanlığı’na bağlı Toprak Ürünleri Kurumu’nun 13/06/ 2022 – 17/06/2022 döneminde alımını yaptığı toplam 2,396.76 Ton 2022 ürünü yerli yemlik ve tohumluk materyali arpa ile buğdayın ürün bedeli olan 13,428,321.50 TL 29/07/2022 Cuma günü itibarı ile hak sahibi zahire üreticilerimizin Creditwest Bank Ltd. nezdindeki hesaplarına yatırılacaktır.
Toprak Ürünleri Kurumu 20 Haziran 2022 tarihinden itibaren alımını yapmakta olduğu zahirenin ürün bedelini hak sahibi zahire üreticilerine ödenmeye devam edecek olup, ödeme dönem ve tarihleri duyurulacaktır.
Değerli zahire üreticilerine saygı ile duyurulur.

YORUM EKLE
Gönder
SIRADAKİ HABER
80 Kilo inşaat demiri ve demir kesme makinesini çaldı!
80 Kilo inşaat demiri ve demir kesme makinesini çaldı!
  1. KKTC

banner1

banner3