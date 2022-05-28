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Beklenen maske yasağı kaldırıldı

Bulaşıcı Hastalıklar Üst Komitesi'nin kapalı alanlarda maske takma zorunluluğunun kaldırılmasına ilişkin kararı Resmi Gazete'de yayınlanarak, yürürlüğe girdi.

Beklenen maske yasağı kaldırıldı
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Koronavirüsle mücadele kapsamında Bulaşıcı Hastalıklar Üst Komitesi tarafından bir dizi yeni karar alınarak, Resmi Gazete’de yayınlandı.

Buna göre, kapalı alanlarda maske kullanma zorunluluğu kaldırıldı. Risk grubunda olup örneğin 60 yaş üstü kişiler, altta yatan akciğer, böbrek, nöroloji hastalığı olanlar, uzun süre bağışıklık sistemini baskılayan ilaç kullanan kişiler, diyabet hastaları, HIV hastaları özellikle Koronavirüs aşısı olmamış olan kişilerin kapalı alanlarda maske kullanmaları önerildi.

Öte yandan, kapalı alanların sıklıkla havalandırılması gerektiği vurgulandı. 

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