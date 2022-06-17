Kamusen Başkanı Metin Atan, şu an cezaevinde 700’ün üzerinde mahkum bulunduğunu belirterek yeni yapılan cezaevinin bir an önce faaliyete geçmesini istedi.

Ülkeye yapılan girişlerin sıkı bir denetim içerisinde kontrol edilmesini gerektiğinin altını çizen Atan, “şu an çağ daha dışı bir cezaevi var.Cezaevinde 100’e yakın da mülteci bulunuyor. Cezaevi şu an suç potansiyel oldu. Cezaevine bir suçla giren 5 ya da 6 potansiyel suç ile çıkıyor. Çünkü oradaki sıkıntılar bunu bize gösteriyor” ifadelerini kullandı.

Kamusen Başkanı Atan, “yeni bir cezaevi yapıldı. 750 kişilik kapasiteye sahip. Çok güzel ve çağdaş yaşama şartlarına uygun Biraz alt yapı sorunları var. Oranın 1 Temmuz’da Başbakan Ünal Üstel’in açılışını yapacağını biliyoruz. Altyapı sorunlarının biran önce bitirilip yasasıyla birlikte faaliyete geçmesini bekliyoruz. Kadro sayısını da artırdık” dedi.

Atan açıklamalarına şöyle devam etti;

Cezaevinin güzel olması yanlış anlaşılmasın. Cezaevine düşenlerin sebeplerinin araştırılması gerekiyor. Örneğin buraya gelen ikinci ve üçüncü uyruklu kişilerin neden geldiğini takip edilmesi elzemdir. Eğer bunlar çalışmak ya da öğrenci olarak gelmedilerse uyuşturucu, kara para, coin ve fuhuş gibi olayları karışacaklar. Bunlar için de denetim gerekiyor. Şu an korsan bir ülke konumundayız. Bu olayların nedenlerini araştırmazsak ve geç kalırsak bedelini ağır öderiz.