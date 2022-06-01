Bazı çocuklar için ek gıda hayal oldu

Pediatri Kurumu, özellikle erken çocukluk döneminde temel gıdalarla beslenmesinin önemine işaret ederek, bu gıdalardan mahrum kalmaları halinde, çocukların tedavisi mümkün olmayan gelişme geriliği ile büyüme riski olduğunu belirtti ve bu durumun çocuk hekimleri için “kaygı verici” boyutta olduğunu bildirdi.

“En temel besin olan süt ihtiyaçları olan özel mamalar ve sağlıklı ek gıdalara ulaşmak günümüzde bazı çocuklar için artık mümkün değildir” görüşüne yer veren Pediatri Kurumu, bu olumsuz koşulların sürmesi ve yeterli gıda takviyesi alamamaları durumunda çocuklarda yakın gelecekte malnutrisyon gelişmesinin “kaçınılmaz” olacağı uyarısında da bulundu.

Pediatri Kurumu, devletin, erken bebeklik döneminden itibaren ilkokul dönemi süresince de devam edecek şekilde süt ve temel besin maddeleri anlamında çocuklara destek olması çağrısında bulundu.



-“ Son günlerde pek çok çocukta besinsel yetersizliklere bağlı ileri derecede kansızlık ortaya çıktığını üzülerek görmekteyiz”

Pediatri Kurumu Yönetim Kurulu adına Dr. Ayşe Sayılı Erenel, 1 Haziran Dünya Çocuk Günü’nün, 1954 yılından itibaren her yıl, çocuk haklarına vurgu yapmak ve çocukların sorunları konusunda farkındalık yaratmak amacıyla kutlanmakta olduğuna işaret ederek, Çocuk Hakları Sözleşmesi'nde de yer aldığı gibi en temel hakların başında çocukların yaşama, beslenme ve barınma haklarının geldiğini vurguladı.

Erenel, “Ne yazık ki dünyada yaşanmakta olan göçmen sorunu, savaş mağduru çocukların ortaya çıkması, salgın hastalık dönemi ve beraberinde baş gösteren ekonomik güçlükler en fazla çocukları etkilemekte ve en temel ihtiyaçları olan beslenme hakları, diğer pek çok hakları yanında tehdit altına alınmaktadır. Pandemi sonrası yaşanmakta olan ekonomik kriz ülkemizde de risk altındaki pek çok çocuğun düzgün beslenme hakkını tehlikeye atacak boyuttadır” ifadelerini kullandı.

Erenel mesajında devamla şunları kaydetti:

“Tüketilen besinler aracılığı ile sağlıklı büyüme için gerekli olan yeterli protein ve vitaminlerin alınması mümkün olamamaktadır. Maalesef son günlerde pek çok çocuğun yaşına ve ihtiyacına uygun şekilde beslenemediğini ve bunun sonucu olarak da besinsel yetersizliklere bağlı ileri derecede kansızlık ortaya çıktığını üzülerek görmekteyiz. İlk iki yaş, bebeklerin beyin gelişimi için son derece önemli olup, yeterli vitamin ve demirden mahrum kalmaları halinde, çocuklar geri dönüşümsüz, tedavisi mümkün olmayan gelişme geriliği ile büyümektedirler. Bu durum biz çocuk hekimleri için kaygı verecek boyuttadır. En temel besin olan süt ihtiyaçları olan özel mamalar ve sağlıklı ek gıdalara ulaşmak günümüzde bazı çocuklar için artık mümkün değildir.”

-“Yeterli gıda takviyesi alamamaları neticesinde çocuklarda yakın gelecekte malnutrisyon gelişmesi kaçınılmaz olacaktır”

“Bu olumsuz koşulların sürmesi ve gıda anlamında yeterli takviyeyi alamamaları neticesinde çocuklarda yakın bir gelecekte malnutrisyon (kötü beslenme) gelişmesi de kaçınılmaz olacaktır” uyarısında bulunan Erenel, “ Kıbrıs Türk Pediatri Kurumu olarak bu vesile ile özellikle erken çocukluk döneminde temel gıdalarla beslenmenin önemini vurgulamak ve devletin erken bebeklik döneminden itibaren ilkokul dönemi süresince de devam edecek şekilde süt ve temel besin maddeleri anlamında çocuklara destek olması gerektiğinin altını önemle çizmek isteriz” dedi.

Erenel, ailelere de tavsiyede bulunarak, “Aileler de çocuklarına, iki yaşa kadar demir ve D vitamini takviyelerini doktorlarının önereceği dozda ve sürede muhakkak vermelidirler. Ayrıca ailelerin bebek beslenmesi konusundaki bilinç düzeyi de artırılmalıdır” şeklinde önerilerini sıraladı.

-“ Çocukların en acil haklarına sahip çıkmak üzere tüm yetkilileri ve sivil toplumu göreve davet ediyoruz”

Erenel, mesajında devamla şunları kaydetti:

“ Sağlık hizmetlerine ulaşabilmek yanında gelişimlerini sürdürebilecek şekilde besine ulaşmak çocukların en temel hakkıdır. Ancak bu şekilde geleceğimiz güven altında olabilir. Sağlıklı bir çocukluk dönemi sağlıklı erişkinliğin teminatıdır. Kıbrıs Türk Pediatri Kurumu olarak çocuklarımızın Dünya Çocuk Günü'nü kutlarken, onların en acil haklarına sahip çıkmak üzere tüm yetkilileri ve sivil toplumu göreve davet ediyoruz.”