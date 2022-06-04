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“Baybars ve Rogers’ı Kurultayda Tehdit Gibi Gördü”

HP’nin eski Genel Sekreteri ve eski Milletvekillerinden Gülşah Sanver Manavoğlu, HP Genel Başkanı Kudret Özersay’ın partiyi bir diktatör gibi yönettiğini, Ayşegül Baybars ve Jale Refik Rogers’ı da Kurultayda bir tehdit olarak gördüğünü söyledi.

“Baybars ve Rogers’ı Kurultayda Tehdit Gibi Gördü”
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Ada TV’de Cüneyt Oruç’un sorularını yanıtlayan Gülşah Sanver Manavoğlu, milletvekilliğinden istifa kararını uymadıkları için bugün disiplin kurulunda durumları görüşülecek Jale Refik Rogers ve Ayşegül Baybars’a destek çıktı.

“ÖZERSAY, DİKTATÖR GİBİ YÖNETİYOR”

Manavoğlu, “Kudret Özersay partiyi diktatör gibi yönetiyor” dedi.

“BAYBARS VE ROGERS’I KURULTAYDA TEHDİT GİBİ GÖRDÜ”

Özersay’ın iki vekile bir operasyon başlatmış olabileceğini ifade eden Manavoğlu, şunları söyledi:

“Kudret Özersay, Ocak 2023’te yapılan kurultayda Ayşegül Baybars ve Jale Refik Rogers’ı olası bir tehdit olarak gördüğü için belki de onların bu partiden çıkmaları için böyle bir operasyonu başlatmış olabilir. Bu kadar hızlı bir biçimde disiplin kurulunu toplamak, bunun işaretidir. Demokrasiye çok önem verdiğini söyleyen Özersay, partiyi kendi isteklerini gerçekleştirmek için her türlü manipülasyonu yapmaya hazır bir diktatör gibi yönetiyor. Bu doğru değil.”

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