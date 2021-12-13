Batak krediler ne olacak?

Merkez Bankası 2021 yılının 3. Çeyrek Bülteni’ni yayımladı

KKTC Merkez Bankası tarafından hazırlanan ve dünya ekonomisinin görünümüne, KKTC ekonomisi ve bankacılık sektörü ile ilgili en güncel istatistiki verilere ve değerlendirmelere yer verilen “2021 yılının üçüncü çeyreğine” ilişkin bülten yayımlandı.



Bültene göre, üçüncü çeyrekte, bankacılık sektörü aktif toplamı önceki çeyreğe göre yüzde 4,41 artarak 59.399,6 milyon TL’ye yükseldi.

Üçüncü çeyrekte kamu maliyesi 154, 6 milyon TL açık verirken, ikinci çeyrek rakamlarına göre, ihracat 36,3 milyon, ihracat ise 308,8 milyon ABD doları olarak gerçekleşti.

KKTC Merkez Bankası Başkanı Rifat Günay imzasıyla yayımlanan bültende, ilk olarak “KKTC Bankacılık Sektörü Gelişmeleri” değerlendirildi.

2021 yılı üçüncü çeyreğinde bankacılık sektörünün aktif toplamının, eylül ayı sonu itibarıyla bir önceki çeyreğe göre yüzde 4,41 artarak 59.399,6 milyon TL’ye yükseldiği belirtilen raporda, şunlar kaydedildi: