Başkent Lefkoşa’daki anıtlarda törenler düzenlendi

1 Ağustos Toplumsal Direniş Bayramı, KKTC genelinde törenlerle kutlanıyor.

Kutlamalar kapsamında Güvenlik Kuvvetleri Komutanlığı adına Piyade Kurmay Yarbay Ali Göçer,BRT’de konuşma gerçekleştirdi.

1 Ağustos Toplumsal Direniş Bayramı dolayısıyla başkent Lefkoşa’da Atatürk Anıtı ve Şehitler Anıtı önünde törenler düzenlendi.

Atatürk Anıtı önündeki törende, günün anlam ve önemini belirten konuşmayı yapan Kurmay Yarbay Ali Göçer, Kıbrıs ve Kıbrıs Türk halkı açısından büyük önem taşıyan 1 Ağustos’un tarihine ilişkin bilgi vererek, bugün refah ve güven içinde yaşanmasının şehitler sayesinde olduğuna vurgu yaptı.

Güvenlik Kuvvetleri Komutanı Tümgeneral Zorlu Topaloğlu da Anıt Özel Defter’ini imzaladı. Tümgeneral Topaloğlu, Atatürk Anıtı’ndaki özel deftere şunları yazdı;

“Bugün Kıbrıs’ın Türk egemenliğine girmesinin 451. Türk Mukavemet Teşkilatı’nın 64. ve Güvenlik Kuvvetleri Komutanlığı’nın 46. kuruluş yıl dönümünde özgür ve bağımsız bir ülkede yaşamanın gurur ve mutluluğunu taşıyoruz.

Son olarak garantörlük haklarını kullanan Anavatan, 1974 yılında Mehmetçik ile adaya barış ve huzur ortamını getirmesiyle gasp edilen haklarına ve özgürlüğüne tekrar kavuşmuştur. Kıbrıs Türkü haklı davasını temellerini Atatürk ilke ve inkılaplarının üzerine kurduğu Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti ile taçlandırmıştır. Anavatan Türkiye ile birlikte çağdaş medeniyet yolunda, akıl ve bilimden ayrılmadan geleceğe yürümeye devam etmektedir.

Güvenlik Kuvvetleri Komutanlığı olarak, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nin ve Kıbrıs Türk halkının bağımsızlığına ve özgürlüğüne göz dikenlerin karşısında çelikten bir duvar, yıkılmaz bir kale olarak durmaya devam edeceğiz. Topraklarımıza göz dikenleri def etmekte, ‘ölürsek şehit kalırsak gazi olmak’ temel düsturumuz olacaktır.

Tümgeneral Topaloğlu, Şehitler Anıtı özel defterine ise şunları kaydetti:

‘Sizler, canlarınızı feda ederek, cumhuriyetimizin tarih sahnesinde onurla yer almasını sağladınız. Kanlarınızla üzerinde yaşadığımız bu toprakların vatan olmasını sağlayan, bağımsızlığımızın timsali bayraklarımızı şafaklarda dalgalanmaya devam ettiren, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nin sonsuza kadar sürecek varlığının manevi simgesi ve sahiplerisiniz.Güvenlik Kuvvetleri Komutanlığı, yüce Türk milletinin kendisine verdiği vazifesi ve Anayasa ile yasalardan aldığı yetkilerle ebedi istirahatgahınız olan kutsal vatan topraklarını koruma görevini şehit olmada tereddüt göstermeden sonsuza dek yerine getirecektir.’

Kutlamalar kapsamında Cumhuriyet Parkı’ndan TMT Anıtı’nda da tören gerçekleştirildi.

Güvenlik Kuvvetleri Komutanlığı tarafından Boğazköy’de Güvenlik Kuvvetleri Komutanlığı karargâh bahçesinde ise saat 19.30’da Güvenlik Kuvvetleri Komutanlığı’nın kuruluş yıl dönümü resepsiyonu düzenlenecek.