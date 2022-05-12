Başkanlar uzlaştı, sıra hükümet protokolünde

Üstel, Cumhurbaşkanı Ersin Tatar’dan hükümeti kurma görevini almasının ardından Yeniden Doğuş Partisi ve Demokrat Parti’ye ziyaretlerde bulundu.

Ulusal Birlik Partisi Girne Milletvekili Ünal Üstel, Cumhurbaşkanı Ersin Tatar’dan hükümeti kurma görevini almasının ardından Yeniden Doğuş Partisi ve Demokrat Parti’ye ziyaretlerde bulundu.

Her iki ziyaret sonrası yapılan açıklamalarda hükümeti kurmak adına herhangi pürüz olmadığı genel başkanlar tarafından açıklandı. Parti Genel Sekreterlerinin yapacağı çalışmalarla Hükümet Protokolü’nün oluşturulacağı ifade edilirken hem UBP kanadında hem de YDP ve DP kanadında hükümet protokolünde bir pürüzün çıkması beklenmiyor. Parti başkanları genel sekreterlerini çalışmaları hızlı bir şekilde tamamlaması yönünde görevlendirdi. Haber Kıbrıs’ın edindiği bilgilere göre partiler arasında bir uzlaşının var olduğu ve kısa süre içerisinde önce hükümet protokolünün imzalanacağı ardından da kabinenin Cumhurbaşkanı Ersin Tatar’a sunulacağı öğrenildi.