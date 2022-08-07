Başbakan Üstel'den dar gelirliye elektrik müjdesi!

Başbakan Ünal Üstel, Güzelyurt’ta vatandaşlarla bir araya geldi.

Bakan ve milletvekilleri ile Güzelyurt’ta vatandaşın sorunlarını dinleyen Üstel, hükümet çalışmaları ile ilgili de bilgi verdi.



Başbakan Üstel, yakıt fiyatlarında göreceli bir düşüş sağladıklarını anlatarak, “Bu alanda fiyatların aşağıya çekilmesi ile birlikte, piyasada da ucuzlama bekliyoruz. Biz bir taraftan iş insanlarına bu çağrıyı yaparken, diğer taraftan da denetim alanında devletin tüm imkanlarını seferber edeceğimizi vurgulamak isterim” ifadesini kullandı.

Üstel, Kıb- Tek yönetimi ve ilgili bakanlıklara iki konuda talimat verdiğinin altını çizerek, “Dar gelirli vatandaşlarımıza elektrik ücretlerinde indirim sağlayacağız” dedi.

Üstel ayrıca sektör sektör analiz yaparak, “daha çok üretim, daha çok istihdam” prensibiyle hareket ederek, enerji ücretlerini kademeli fiyatlandıracaklarını, bu yöntemle ucuzlama sağlayacaklarını vurguladı.

Dünya genelinde enerji üretim hammaddesinin akaryakıt olduğunu anımsatan Üstel, “Adım adım fiyatları takip ediyoruz. Her indirim, mutlaka faturalara yansıyacak şekilde tedbir alıyoruz” ifadesini kullandı.

