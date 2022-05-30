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Başbakan Üstel bugün Ankara’ya gidecek

Başbakan Üstel bugün Ankara’ya gidecek
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Başbakan Üstel’e, hükümet ortakları Başbakan Yardımcısı, Turizm, Kültür, Gençlik ve Çevre Bakanı Fikri Ataoğlu ile Bayındırlık ve Ulaştırma Bakanı Erhan Arıklı da eşlik edecek.

Başbakanlık Basın ve Halkla İlişkiler Müdülüğü’nden verilen bilgiye göre, Üstel ve beraberindeki heyet bugün saat 15.35’de Ankara’ya gitmek üzere Ercan Havalimanı’ndan ayrılacak.

Ankara’da resmi temaslarda bulunacak Başbakan  Ünal Üstel ve heyeti, temaslarını tamamladıktan sonra 1 Haziran Çarşamba günü saat 12.50’de adaya dönecek.

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