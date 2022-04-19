Başbakan istifa mı etti?

Başbakan Faiz Sucuoğlu ile Maliye Bakanı Sunat Atun arasındaki restleşme Cumhurbaşkanlığı’na taşındı. Sucuoğlu Atun’u görevden almak için Cumhurbaşkanı Ersin Tatar’a gitti.

Tatar’ın değişim için istekli olmaması üzerine bazı çevreler tarafından Başbakan Faiz Sucuoğlu istifa ediyor şeklinde dedikodular yayıldı.

GÜNDEM KIBRIS’ın Başbakan Sucuoğlu’na yakın kaynaklardan elde ettiği kesin bilgiye göre Başbakan’ın istifası söz konusu değil.

Sucuoğlu’nun Atun’u görevden alacağı ve yoluna devam etmek istediği ifade ediliyor.

Ekonomik sıkıntıların en üst noktada yaşandığı böylesi bir dönemde Başbakan’ın istifa değil tam aksine halkın rahatlamasını sağlayacak düzenlemeler yapmak için görevde olduğunu ifade eden güvenilir kaynak, “Kimse bu tip haberlere itibar etmesin. Başbakan dimdik ayaktadır” dedi.