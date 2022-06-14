Bardaki içkileri arakladı!

Lefkoşa’da meydana gelen “dükkan açma, hırsızlık” meselesi ile ilgili olarak tutuklanan zanlı E.D.B mahkeme huzuruna çıkarıldı.

Polis, zanlının üniversite öğrencisi olduğunu belirtip, mahkemenin uygun göreceği teminata bağlanmasını talep etti.



Huzurunda verilen şahadeti değerlendiren Kıdemli Yargıç Mine Ozankaya, zanlının 5 bin TL nakdi teminat yatırması, KKTC vatandaşı iki kefilin 200’er bin TL’lik şahsi kefalet senedi imzalaması, yurtdışına çıkışının yasaklanması ve haftada bir gün polise ispat-vücutta bulunması koşuluyla tutuksuz yargılanmasına emir verdi.