Barçın'dan, Töre'ye yanıt gecikmedi!

CTP Milletvekili Devrim Barçın’dan yapılan açıklama şöyle:

“Öncelikle şunu belirtmek isterim ki bugüne kadar tek bir Divan toplantısını kaçırmayan ve tam katılım gösteren bir milletvekiliyim.”

Devrim Barçın, Perşembe günkü toplantıya katılmamasının sebebinin Belediyelerin Birleştirilmesine İlişkin Yasa Tasarısı’nın, üyesi olduğu komitede görüşüldüğü sırada divan toplantısı yapılma kararının alınmasından kaynaklı olduğunu vurguladı.

Barçın’dan yapılan açıklama şöyle:

“Benim Mecliste komite toplantısında olduğum bir sırada bilinçli olarak toplantıya katılım sağlayamamam adına komite toplantısı ile aynı saate divan toplantısı konmuş ve bu sebeple de o günkü divan toplantısına katılma imkanım olmamıştır.Sonrasında 13 Ağustos 2022 tarihinde Meclisten resmi olarak Divan üyelerine aşağıdaki bildirim yapılmıştır.”

“Sayın Üyelerimiz, Perşembe günkü toplantımızda, divan olarak şifai şu görüş alınmıştır ...

Ülkemizi spor, kültür, sanat, bilim ve müzik alanlarında yurtdışında temsil eden ve başarılı olan yurttaşlarımızı çalışmalarından dolayı teşvik ve onur etmek amacıyla meclis madalyası ve meclis rozeti takdim edilecektir... Bu vasıflara uyan kişileri belirleyerek isimleri divana sunmamız rica olunur...”

Barçın kendine gönderilen mesaj üzerine şu sözlere yer verdi:

“Divan Üyesi CTP Milletvekili Şifa Çolakoğlu ile yaptığım görüşme sonrası Divan toplantısında “Meclis Madalyası” verilmesi yönünde bir Divan kararı olmadığı sadece bir ön görüşme yapıldığı, Eski Meclis Başkanı CTP Milletvekili Teberrüken Uluçay ile yaptığım görüşmede de daha önce kendi döneminde ve öncesinde de böyle bir uygulama yapılmadığı bilgisi tarafıma iletilmiştir.

56/2000 sayılı Madalya ve Nişanlar Yasası uyarınca kimlere hangi koşullar çerçevesinde ve kimler tarafından madalya verileceği yasanın 4’üncü maddesinde düzenlenmiştir. Bu çerçevede madalya takdimi ancak Bakanlar Kurulu kararı ile yasanın uygun gördüğü çerçevede verilebilmektedir.

Buna karşın Meclis Başkanı Zorlu Töre, hiçbir resmi divan kararı olmamasına karşın “Meclis Madalyası” verilmesi için yukarıda paylaştığım resmi bildirimde de görüldüğü üzere divan üyelerinden, gayri yasal bir şekilde isim talep etmektedir. Alanında uluslararası başarı gösteren yurttaşlarımızın madalya ile onure edilmesi önemli olup bunun devlet tarafından yapılması ise bir yasal zorunluluk ve sorumluluktur.

Halkın her geçen gün ekonomik sıkıntılar altında ezildiği bir dönemde, gündemi değiştirme çabası içinde olan Sayın Töre, bu kez de ‘madalyalara’ sarılmıştır.

Yönetsel sıkıntıların baş gösterdiği bir dönemde, sorunların çözümü adına üretilmesi gereken o kadar karar varken hiçbir adım atılmamakta, insanlar açlığa mahkum edilmektedir.

Tüm bunlar yaşanırken kişisel ego tatmini üzerinden, gayri yasal bir şekilde “Meclis Madalyası” verilme talebi, halkla adeta dalga geçmektir."