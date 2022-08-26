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Bakanlıkta Su Mesaisi

Tarım ve Doğal Kaynaklar Bakanı Dursun Oğuz, Devlet Su İşleri (DSİ) Genel Müdür Yardımcısı Mehmet Akif Balta ve beraberindeki heyeti kabul etti.

Bakanlıkta Su Mesaisi
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DSİ heyeti Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti içme ve kullanma suyu projelerinin tamamlanması ve sulama projeleri konularında inceleme yapmak için ülkemizi ziyarette bulundu.

Toplantıda 243 kilometrelik içme ve kullanma suyu hatlarının tamamlanmasının önem arz ettiği Güzelyurt ve Mesarya Ovası sulama projesi güzergahları, yapımları ile ilgili koşullar görüşüldü.

Aynı zamanda Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Su Master Planı'nın hazırlanması konusu ele alınarak, Su Master Planı sayesinde ülke su kaynaklarının, atık su altyapılarının değerlendirilip projelendirilmesi ve ülkemizde su politikaları geliştirilmesinin bilimsel bir altyapıya dayandırılması konusundaki çalışmalarda gelinen aşama değerlendirildi.

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