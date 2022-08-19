Bakanlar Kurulu kararları açıklandı

Bakanlar Kurulu sonrası Bakanlar Kurulu sözcüsü Dursun Oğuz açıklamalarda bulundu alınan kararları açıkladı.

Buna göre Bakanlar Kurulu'nda alınan kararlar şöyle:

-Asgari ücretten vergi kesilmiyor. Yeni yasa hazırlanacak ve 1 Ağsutostan itibaren uygulamaya girecek. Bundan önceki kesintiler de iade edilecek. Mağdurlar Maliye Bakanlığına başvuru yaparak paralarını alabilir.

-İnce av tarihleri açıklandı.

-Emlak Kayıt ve İşlemleri Değişiklik Yasa Tasarısı hazırlandı Meclis'e sevk edildi. Yasa, yapılan emlak satışlarında kayıt dışılığın önüne geçilmesini hedefliyor.

-Yerli gıda üretimindeki ürün güvenliği açısından son kullanma tarihlerinin etiketlerde değişiklik olmaması adına mühürlenmesi kararı alındı.

-İçişleri Bakanlığının gündeminde olan muhaceret affıyla ilgili yasa çalışması tamamlandı Mecklise sevk edildi.

- Girne antik limanı ve kale arkası yat limanı projesi için özelleştirme yapılacak.

-Hane halkı iş gücü anketi başlıyor. İstatisik kurumu çalışma yapacak

-Mütehhitler ihalellere giremiyordu. İhalelerden sonra oluşan enflasyondan dolayı Bakanlar Kurulu bu tüzüğü yeniden günümüz şartlarına göre düzenlendi. Bu mağduriyetlerin önüne geçilecek.