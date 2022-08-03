Bakan Şan’dan Ayten Benli’ye tebrik

Master atletlerimizden Ayten Benli, Türkiye Masterler Şampiyonası’nda 3 derece birden kazanarak KKTC’ye önemli bir başarı kazandırdı.

Ayten Benli’yi sosyal medya hesabından tebrik eden Maliye Bakanı Alişan Şan şöyle dedi;

Master atletlerimizden Ayten Benli, Türkiye Masterler Şampiyonası’nda 3 derece birden kazanarak ülkemize önemli başarılar kazandırmış ve bizleri gururlandırmıştır.

Ayten Benli, ayrıca kızı ile aynı pistte yarışmanın da mutlu gururunu yaşarken, her yaşta sağlıklı yaşam için sporun ne denli kıymetli olduğunu göstermiş ve örnek olmuştur. Kendisini bir kez daha kutluyor, başarılarının devamını diliyorum.