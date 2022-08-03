Bakan Öztürkler sonuna kadar takip etti : Buddle’ın ülkesi Avusturalya’ya iadesi gerçekleşti

İçişleri Bakanı Ziya Öztürkler’in öncülüğünde, Güvenlik Kuvvetleri Komutanlığı ve Polis Genel Müdürlüğü’nün (PGM) iş birliği ile yapılan operasyon sonucunda tutuklanıp, deport edilen Mark Dauglas Buddle’ın ülkesi Avusturalya’ya iadesi dün gece saat 23.00’da gerçekleşti.

Kıbrıs Postası TV’de Gökan Altıner’in programında konuk olan İçişleri Bakanı Öztürkler, konuyla ilgili önemli açıklamalarda bulundu.

ÖZTÜRKLER: ÜLKEYE GÜVENLİK BOŞLUKLARINDAN YARARLANARAK PROBLEMLİ NÜFUS YERLEŞTİ

Ülke güvenliği konusunda çok hassas olduğunu ve bu konuda ciddi adımlar atacağını göreve geldiği ilk günden açıkladığını ifade eden Öztürkler, “Bu ülkeye güvenlik boşluklarından yararlanarak problemli bir nüfus yerleşti” dedi.

Öztürkler, 4 aylık süreçte 600’den fazla kişinin deport edildiğini ifade ederek, “Ülkede düzensiz bulunan ve sıkıntılı olan kişilerin deport edilmesi yönündeki çalışmalarımız devam ediyor” diye konuştu.

“KENDİ ÜLKELERİNDE SUÇ İŞLEMİŞ KİŞİLERİN ÜLKEYE GİRİŞLERİNDE TESPİTİ İÇİN ÇALIŞMA BAŞLATTIK”

Kendi ülkesinde mafyalaşmış ve çeteleşmiş kişilerin, oluşturulan raporlar doğrultusunda KKTC’ye girişlerine engel olunduğu söyleyen Öztürkler, “Bu konuyla ilgili gerekli adımlar attık” açıklamasında bulundu.

Öztürkler, İçişleri Bakanlığı, Güvenlik Kuvvetleri Komutanlığı ve Polis Genel Müdürlüğü’nün iş birliği ile yapılan operasyon sonucunda tutuklanıp, deport edilen Mark Dauglas Buddle’ın durumuyla ilgili de açıklama yaptı.

Buddle ile ilgili önlerine bir ‘suç raporu’ koyulduğunu ifade ederek, “Bu rapor doğrultsunda biz de Buddle’nin deport işlemlerini başlattık” dedi.

“BUDDLE DÜN GECE SAAT 23.00’DA ÜLKESİNE TESLİM EDİLDİ”

Öztürkler, Mark Dauglas Buddle’ın dün gece saat 23.00’da ülkesi Avusturalya’ya teslim edildiğini, yasal sürecinin kendi ülkesinde deavm edeceğini de belirtti.

Buddle’nin ülkede işlemiş olduğu suçların PGM tarafından yapılan çalışma sonrası tespitinin yapılacağını da açıklayan Öztürkler, “Konuyla ilgili komuoyunu bilgilendireceğiz” ifadelerini kullandı.