Bakan Çavuşoğlu, 1 Haziran Dünya Çocuk Günü dolayısıyla mesaj yayımladı

Milli Eğitim Bakanı Nazım Çavuşoğlu, 1 Haziran Dünya Çocuk Günü dolayısıyla mesaj yayımladı.

Milli Eğitim Bakanı Nazım Çavuşoğlu, 1 Haziran Dünya Çocuk Günü dolayısıyla mesaj yayımladı.

Geleceğin teminatı olan çocuklara güven içerisinde yaşayacakları bir gelecek sunmanın en temel görevleri olduğuna dikkat çeken Çavuşoğlu, çocukların her türlü haktan yararlanarak, haklarının ve sorumluluklarının bilincinde yetişmesi adına Milli Eğitim Bakanlığı olarak üzerlerine düşen sorumluluğun bilinciyle hareket ettiklerini söyledi.

Mesajında, “Tüm çocukların sağlıklı ve çağdaş ortamlarda, en iyi şekilde yetiştirilmeleri ve kaliteli eğitim alabilmeleri için atılması gereken adımların farkındayız ve ona göre planlamalarımızı yapıyoruz. Çocuklarımızın her zaman destekçileri olmaya devam edeceğiz ve onlara daha güzel yarınlar sağlamak adına var gücümüzle çalışacağız.” ifadelerine yer veren Çavuşoğlu şöyle devam etti;

“Çocuklarımızın her türlü şiddet ve istismardan uzak tutularak, sağlıklı ve güvenli bir şekilde gelişmesini sağlamak toplumsal görevimizdir. Bu doğrultuda hareket ederek çocuklarımızın hakları için mücadele etmeli ve onlara daha güzel bir dünya bırakmak için çalışmalıyız.

Bu anlamlı gün dolayısıyla, tüm çocuklarımızın 1 Haziran Dünya Çocuklar Günü’nü en içten duygularımla kutlar, mutluluğun ve huzurun daim olduğu günler geçirmelerini temenni ederim.”