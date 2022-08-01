Bakan Altuğra Anıtkabir’i ziyaret etti

Sağlık Bakanı İzlem Gürçağ Altuğra, TC Sağlık Bakanı Dr. Fahrettin Koca’nın daveti üzerine beraberindeki heyetle Ankara’da bulunuyor. Bakan Altuğra, ilk ziyaretini Anıtkabir’e gerçekleştirdi.

Bakan Altuğra’yı Esenboğa Havalimanında Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Ankara Büyükelçiliği Maslahatgüzarı Fatma Arşehit Soykan ve diğer yetkililer karşıladı.

Bakan Altuğra daha sonra Türkiye Cumhuriyeti’nin kurucusu Mustafa Kemal Atatürk’ün ebedi istirahatgahı olan Anıtkabir’i ziyaret etti.

Mozoleye çelenk koyan Bakan Altuğra daha sonra Misak-ı Milli Kulesi’ne geçerek Anıt Özel Defteri’ni imzaladı.

Sağlık Bakanı Altuğra, Anıt Özel Defteri’ne:

“KKTC Hükümeti’nin Sağlık Bakanı olarak manevi huzurunuzda olmaktan büyük onur ve heyecan duymaktayım.

Çizdiğiniz yoldan sapmadan, gösterdiğiniz ilke ve devrimler ışığında yürüyen Kıbrıs Türk halkı olarak bizler daima ideolojilerinizi en değerli rehberimiz olarak kabul ettik.

Yüce Türk Milletinin bölünmez bir parçası olan Kıbrıs Türk Halkı, en karanlık günlerinde gözlerini Siz’e çevirmiş, Siz ‘den aldığı güç ve şevkle milli mücadelesini sürdürmüş ve bu mücadeleyi kurduğu Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyet ile taçlandırmıştır. Yaktığınız özgürlük meşalesinin aydınlattığı yolda, devrimlerinizden ve çağdaş dünya görüşünüzden aldığımız ilhamla, Kıbrıs Türkü’nün dünyadaki haklı yerini elde etmek için başlatmış olduğumuz haklı mücadelemizi azimle sürdüreceğiz.

En asli vazifemiz, böyle bir lidere sahip olmanın gururuyla eserlerinizi yaşatmak, cumhuriyeti yüceltmek ve düşünceleriniz rehberliğiyle ülkemizi daima daha ileri noktalara taşımaktır. Kutsal emanetinizi ancak bu sayede gelecek nesillere ulaştırabiliriz.

Ayrılmaz bir parçası olduğumuz Türk Ulusu ile birlikte göstermiş olduğunuz yoldan sapmayacağımızı bir kez daha vurgulayarak, önünüzde saygıyla eğiliyoruz. Bu vesileyle, tüm şehitlerimizi rahmet, gazilerimizi de şükranla anarız. ” ifadelerini yazdı.

Bakan Altuğra, bu akşam Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Ankara Askeri Ataşeliği tarafından Gazi Orduevinde düzenlenecek KKTC Silahlı Kuvvetler Günü Resepsiyonu’na katılacak.

Sağlık Bakanı İzlem Gürçağ Altuğra, yarın mevkidaşı Türkiye Sağlık Bakanı Dr. Fahrettin Koca ile görüşecek, görüşmede alt yapı projeleri ve pandemi sürecinin değerlendirilecek.

Bakan Altuğra’ya Ankara programında, Bakanlık Müsteşarı ve Özel Kalem Müdürü’de eşlik ediyor.