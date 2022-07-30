Bafra Deresi tehlike saçıyor

Kanalizasyon sularının, dere sularına karışması neticesinde bölgede balık ölümleri gerçekleşiyor.

Binlerce balığın telef olduğu dereden yayılan kötü koku da bölge halkını rahatsız ediyor.

Bölge sakini emekli Polis Osman Zorlu, sosyal medya hesabından yaşanan bu duruma isyan etti.

Zorlu'nun konuyla ilgili paylaşımı şöyle:

"BAFRA TURİZM BÖLGESİNDE TURİSTİK TESİSLERİN

PİS ARTIKLARINI ARITMA TESİSİNE POMPALAYAN TERFİ İSTSYONUNUN TIKANMASI VEYA CALIŞMAMASI NETİCESİ TAŞAN PİSLİKLERİN BAFRA LAGUNASINA(DERE).AKMASI NETİCESİDE YİNE YÜZLERCE BALIK ÖLDÜ(500-1000ARASI).

BÖLGE ÖZELİKLE DÖNEL KAVŞAK CİVARI KOKUDAN GECİLMİYOR.

CAYIROVA-BAFRA ARASI YOL KENARLARI YİNE İKİ AYAKLI HAYVANLARIN ATIKLARI BOŞ BİRA,KOLA,SU ŞİŞELERİ İLE DOLDU.

ÖNCE

GİRNE'Yİ

SONRA İSKELE'Yİ

ŞİMDİDE BAFRA TURİZM BÖLGESİNİ PİSLİĞE BULADIK

NERDE BU DEVLET.