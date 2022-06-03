Demokrat Parti (DP) eski Genel Başkanı Serdar Denktaş sosyal medya hesabından paylaşım yaparak "Bu fasit döngüyü kırabilirsek,önce kendimize saygı duymayı başarabilirsek o zaman bişey yapabiliriz,Geçmişte yaptık yine yapabiliriz" çağrısında bulundu.

İşte Denktaş'ın paylaşımı:

Hep didişen,birbirimize düşmeyi marifet sayan bir ruh haline girdik bir süredir.Bizim insanımız bu değildir . Bu fasit döngüyü kırabilirsek,önce kendimize saygı duymayı başarabilirsek o zaman bişey yapabiliriz.Geçmişte yaptık yine yapabiliriz. Ve gerçekten bir şey yapmalı. Deneyeceğiz.Israrla tarihimize ve geleceğimize sahip çıkacağız. Ayrılıklarımızı ve kişisel husumetlerimizi gündem yapmanın zamanı değil. Böylesi bir zamanda hala bunları gündeme getirmeye çalışarak eleştiri yapmak isteyenler fikri zikri olmayan fesatçılar olur ancak. Biz yolumuza bakacağız