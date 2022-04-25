“Aynı Hükümet Kurulursa, Ömrü 2 Ay Olacak”

Halkın Partisi (HP) Genel Başkanı Kudret Özersay, Kıbrıs Postası TV'de yayınlanan ‘Sabah Postası’ isimli programa katılarak, soruları yanıtladı.

“BAKANLARIN LİSTESİNİN TÜRKİYE’YE BİLDİRİLMESİ DOĞRU DEĞİLDİ”

Hükümetin kurulduğu zaman Bakanlar kurulunun Türkiye’ye bildirilmemesi gerektiğini söyleyen Özersay, “Bakanlar listesini Türkiye’ye bildirmeniz doğru değildi. Bildirildi, bildirdiğinizi de yalan söylediniz, Türkiye’yi kandıran, aldatan pozisyona girdiniz. Tepki gelince bakanlar kurulu bir daha değilştirildi. Herkez Oğuzhan Hasipoğlu’nun istifa ettirildiğini biliyor.” İfadelerini kullandı.

Koalisyon ortaklarının yeni hükümete girip girmemesi konusunda soru işareti taşıdığının altını çizen Özersay, ortakların pazarlık açılması nedeniyle bir şeyler daha kapma düşüncesinde de olabileceğini söyledi.

Özersay, “Bugün gelinen nokta itibariyle geleceğe dönük bir hükümet oluşumuyla ilgili herhangi bir olumlu beklenti içerisinde değil.” dedi.

“AYNI HÜKÜMET KURULURSA, ÖMRÜ 2 AY OLACAK”

Hükümet yetkililerinin hükümeti bozup yeniden kuracağı zaman hükümetin düzeleceğine inandığını anlatan Özersay, “Olur da aynı hükümeti tekrar kurmayı başarırlarsa, bu hükümetin ömrü 2 ay geçmeyecek.” dedi.

Özersay, yaşanılan sorunu “UBP’nin kendi içerisindeki istikrarsızlık, UBP’nin yönetilemez noktaya geldiği, kendi içerisinden çıkan cumhurbaşkanı ile uyumsuzluk ve UBP ile başkanının Türkiye ile uyum tutturamamış olması.” olarak açıkladı.