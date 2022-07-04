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Avrupalı dilenci eksikti o da geldi tam oldu!

Suriyeli, Afgan ve Türk dilencilerin mesken tuttuğu Taksim'de, zabıtalar tarafından dilencilik yaparken yakalanan kişinin uyruğu şaşkına çevirdi. Beyoğlu Zabıta Amirliği’ne götürülen dilencinin sınır dışı edileceği öğrenildi. Yabancı uyruklu dilenci, “Paramı kaybettim, çantamı kaybettim, her şeyimi kaybettim. Ülkeme dönmek istiyorum” dedi.

Avrupalı dilenci eksikti o da geldi tam oldu!
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Şaşkına çeviren olay akşam saat 18.00’da Taksim’de meydana geldi. Monaco vatandaşı olduğu öğrenilen bir şahıs, önüne koyduğu kase ile dilencilik yaptı. Vatandaşların yemek ve para verdiği dilenci, Beyoğlu Belediyesi’ne bağlı zabıta ekipleri tarafından yakalandı.

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Dilenci, ekipler tarafından Beyoğlu Zabıta Amirliği’ne götürüldü. Öte yandan dilencinin sınır dışı edileceği öğrenildi.

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Dilenci konuşmasında, “Paramı kaybettim, çantamı kaybettim, her şeyimi kaybettim. Ülkeme dönmek istiyorum” dedi.

Güncelleme Tarihi: 04 Temmuz 2022, 11:42
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