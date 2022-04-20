Ses Kıbrıs-Gündem Kıbrıs ortak yayında konuşan Sucuoğlu, Tatar'ın kararının ne olduğunu henüz bilmediklerini kaydetti.

'Zaman kaybedecek lüksümüz yoktur' diyen Sucuoğlu, şunları söyledi:

"15.30’da Cumhurbaşkanı’yla görüşme yapacağım. Ersin beyin ne karar aldığıyla ilgili bir bilgim yok. Ancak hükümetin tekrardan kurulması en az bir, bir buçuk ay ister. Görev alacan, ziyaretler, hükûmeti kurma, program Meclis’te okunacak sonra güven oyu. Bir kişinin görevden alınması ve onun yerine yapılacak bir atamayla hükümetin göreve devam etmesi en mantıklısı. Pratik düşünmek zorundayız. Bir gün daha kaybedemeyiz. En az bir buçuk ay kaybımız olacak ama tabi Cumhurbaşkanı da kendi değerlendirmesini yapmıştır. Onun düşüncelerimize saygımız var."

" Atun istifa edip, krizi çözebilir"

Atun’un ısrarla görevde kalması istifa etmemesi kendi tasarrufunda olan bir şey ama bunu zorlamanın bir anlamı yok. Atun’un istifa edip krizi çözme alternatifi de tabi ki var ama onun kararı.