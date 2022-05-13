Atun görevi devraldı... Halkın ezilmemesi için gerekeni yağacağız!

Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre, Maliye Bakanlığı’nda bu sabah saat 10.00’da devir teslim töreni yapıldı.

“Halkın hayat pahalılığı karşısında ezilmemesi için gerekeni yapmakta kararlıyız"

Maliye Bakanı Sunat Atun, devir teslim töreninin ardından yaptığı açıklamada, halkın hayat pahalılığı karşısında ezilmemesi için gerekeni yapmakta kararlı olduklarını söyledi.

Sektörlerin kalkındırılması için de gerekenin yapılacağının altını çizen Maliye Bakanı Atun, “Ekonomik büyüme, üretim, istihdam ve refahın artırılması hedefleri doğrultusunda çalışmalarımız sürecek” vurgusu yaptı.